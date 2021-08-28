В понедельник ночью температура воздуха в некоторых районах Свердловской области может опуститься до 0

Весна наступает. Фото: Андрей АБРАМОВ

Похоже, что аномальная жара окончательно отступила. По прогнозам синоптиков, следующая рабочая неделя на Среднем Урале будет уже относительно прохладной. Так, в Екатеринбурге в понедельник, 30 августа, ожидается переменная облачность и температура воздуха ночью +8...+10, а днем +17...+19.

- Без осадков, ветер неустойчивый слабый, - рассказывают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Если же говорить в целом про Свердловскую область, то в горах ночью температура может упасть до 0. А в среднем по региону в темное время суток столбики термометров будут показывать +5...+10 градусов, а днем +10...+15 градусов. На юге Среднего Урала столбики термометров могут подняться до +20. Ветер будет неустойчивый слабый.