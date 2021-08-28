Под Сысертью у 9-летнего школьника ампутировали часть пальца после катания с водной горки

В больницу ребенка увезла мама. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сысерти сотрудники прокуратуры разбираются, что привело к травмированию ребенка на базе отдыха. С жалобой на случившееся в надзорное ведомство обратилась жительница Екатеринбурга.

- 22 августа во время спуска с водной горки на базе отдыха в Сысертском городском округе 9-летний мальчик получил травму, повлекшую ампутацию трети фаланги пальца на правой руке, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где был прооперирован.

Когда все случилось, мама мальчика находилась рядом с ребенком. Она то и доставила его в больницу. Вместе с прокуратурой проверку проводят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Проверку организовали и в Следственном комитете России.

- Выясняются все без исключения обстоятельства инцидента, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы происшествия, руководство и персонал администрации базы отдыха. Истребуется и изучается документация об оказании услуг населению на территории базы отдыха. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребёнка.