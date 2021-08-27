56 свердловчан стали потенциальными донорами костного мозга, отправив образцы своего эпителия по почте

Мазок потенциальные доноры костного мозга отправляли по почте в Казань на исследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 56 жителей стали потенциальными донорами костного мозга, отправив образцы своего эпителия (прим.ред: мазка с внутренней стороны щеки) по почте. Для этого они оставляли заявку на сайте rdkm.ru, получали по почте набор со специальными палочками и инструкцией по взятию биоматериала. После этого они брали у себя мазок и с документами отправляли его по почте в Казань на исследование.

- Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было самому сдать кровь на типирование. Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте заказным письмом, - рассказали пресс-службе уральского отделения Почты России. - Специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ.

Кстати, отправку заказного письма с мазком оплачивает почта. Проект стартовал полтора месяца назад. Стать потенциальным донором костного мозга может каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет.