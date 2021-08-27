В Нижнем Тагиле мужчина украл на железнодорожной станции вещи на полмиллиона

Мужчина украл имущество СвЖД на 511 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний житель Нижнего Тагила вскрыл замок подсобки на железнодорожной станции «Смычка» и украл казенное имущество на общую сумму в 511 тысяч рублей.

После визита злоумышленника из подсобного помещения пропали: сварочный аппарат, электроинструмент, мотокосы и 60 комплектов спецодежды.

После кражи мужчина вызвал такси и вывез краденное к себе домой. На следующий день все вещи были проданы за 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по УрФО пишет ИА «Уральский меридиан».

Оказалось, что на счету подозреваемого уже есть несколько судимостей за имущественные преступления. Вину он признал и на этот раз, сообщив, что похитил имущество в ночь на 14 июля 2021 года. Возбуждено уголовное дело.