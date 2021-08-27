Фото: Муниципальное бюджетное учреждение "Сигнал-3"

В Нижнем Тагиле появился первый диагональный пешеходный переход. Дорожная разметка появилась на перекрестке улицы Победы и Пархоменко. Об этом рассказали в муниципальном бюджетном учреждении «Сигнал-3».

Также в ведомстве предупредили об изменении режима работы светофора на другом перекрестке. С 29 августа на Фрунзе – Черных при повороте налево поток транспорта не будет пересекаться с прямоидущими по Фрунзе транспортными средствами. Кроме того, на светофоре будет выделена отдельная фаза для пешеходов.

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