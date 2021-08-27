Энергетики написали 79 заявлений на нижнетагильцев незаконно подключившихся к электросетям

Помимо отключения электроэнергии, в отношении неплательщиков применяются меры принудительного взыскания задолженности Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» за пять месяцев подала 79 заявлений в полицию на горожан самовольно подключившихся к электросетям. По 21 заявлению составлены административные протоколы, а по 13 уже назначен штраф от 10 до 15 тысяч. Остальные сотрудники полиции еще рассматривают.

- Как правило, нарушители - это клиенты, которым из-за задолженности было ограничено электроснабжение. Абоненты срывают пломбу и производят подключение к электросетям кустарными способами, что несет в себе риски получения электротравмы или возникновения пожара, и опасно как для самого нарушителя, так и для жильцов подъезда, - рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики также отметили, что в большинстве случаев, когда они выезжают к должникам, у которых отключено электричество, они обнаруживают, что потребители и не думают платить долги и уже пользуются электроэнергией, подключив ее незаконно.

Помимо отключения электроэнергии, в отношении неплательщиков применяются меры принудительного взыскания задолженности, арест имущества и банковских счетов. Кроме того, должнику может быть ограничен выезд за пределы страны.