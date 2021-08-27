День народов Среднего Урала пройдет в онлайн-формате

Национальные организации готовят видеоматериалы о культуре, кухне, традициях и обычаях народов Фото: Алексей БУЛАТОВ

День народов Среднего Урала из-за пандемии коронавируса второй год подряд пройдет в онлайн-формате. Праздничный телемарафон длительностью 150 минут покажут на «Областном телевидении» в следующее воскресенье, 5 сентября.

- Национальные организации при помощи учреждений образования и культуры и при содействии органов власти готовят видеоматериалы о культуре, кухне, традициях и обычаях народов, людях, проживающих на территории Свердловской области, поздравления от руководителей национально-культурных объединений, - рассказали в департаменте информационной политики.

Некоторые мероприятия планируется провести и в офлайне. Праздник пройдет в библиотеках, домах культуры и на открытых площадках во всех городах региона.