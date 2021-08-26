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Происшествия26 августа 2021 16:57

В Первоуральске пассажирский автобус сгорел дотла во время остановки

К счастью, в салоне не было людей, никто не пострадал
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Первоуральск"

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Первоуральск"

В Первоуральске дотла сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел во время остановки на улице Интернационала, 165. По предварительным данным, произошло возгорание моторного отсека Hyundai. Известно, что транспортное средство принадлежало индивидуальному предпринимателю и курсировало по маршруту № 9. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

- Прокуратура выяснит, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы, обеспечивающие допуск транспортного средства к эксплуатации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

К счастью, в салоне автобуса в момент возгорания никого не было, обошлось без пострадавших. Транспорт не совершал регулярного рейса. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.