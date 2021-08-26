В Ирбите пьяный водитель устроил аварию, уходя от погони инспекторов ДПС

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ирбите пьяный водитель «УАЗа» врезался в легковушку и перевернулся, когда пытался уйти от преследования инспекторов ДПС. Полицейские заметили отечественный автомобиль и попытались остановить его для проверки документов, однако владелец машины проигнорировал их требование и попытался скрыться.

Во время погони водитель «УАЗа» влетел в легковушку Lada, которая двигалась в попутном направлении. От удара машина виновника аварии перевернулась.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «УАЗ», они доставлены в приемное отделение местной больницы с различными ранами и ушибами. В момент столкновения водитель был сильно пьян, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Вскоре инспекторы установили, что виновника уже лишили прав за пьяное вождение. После инцидента его посадили на 14 суток и составили 14 административных протоколов.