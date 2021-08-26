Свердловские школьники начали толстеть и чаще болеть за время дистанта

По словам врача, уральские школьники стали есть больше вредной еды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Школьник в Свердловской области за время дистанта стали толстеть и чаще болеть. Об этом на пресс-конференции заявила врач-гастроэнтеролог, врач-педиатр Областной детской клинической больницы Яна Лиманская.
- Кто-то из родителей продолжал работать в очной форме. Дети были не под присмотром. У всех из них есть карманные деньги. Естественно, дети оторвались и стали покупать и есть вредную пищу, - объяснила она.
За время дистанта в регионе выросло количество школьников с избыточной массой тела и заболеваниями ЖКТ. С каждым годом диагноз «ожирение» ставят все большему количеству детей. При этом Лиманская отметила, что часто родители обижаются на такой диагноз.
Врач подчеркнула. Что в прошлом году в регионе увеличилось количество обращений с заболеваниями ЖКТ, которые стали последствиями резкого похудения. По ее словам дети боялись того, что набрали вес, сидя дома, и переставали есть.
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