Свердловская область побила рекорд по суточной смертности от коронавируса

За минувшие сутки в регионе скончались 33 человека с подтвержденным коронавирусом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская область побила свой антирекорд по суточной заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
За минувшие сутки в регионе скончались 33 человека с подтвержденным коронавирусом. Также зарегистрирован 531 новый случай заражения. Выписали 473 человека.
Общее количество больных COVID-19 в Свердловской области достигает 120 971. Состояние 772 пациентов остается тяжелым. Из них 476 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 345 – на аппаратах ИВЛ.
Состояние 6 312 свердловчан с коронавирусом оценивается как средней тяжести. Остальные зараженные находятся в удовлетворительном состоянии.
Общее число выписанных достигло 111 745. Всего за пандемию в регионе от коронавируса умерли 5 035 человек.
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