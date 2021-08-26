В Екатеринбурге приставы закрыли подпольный цех по производству одежды

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы закрыли подпольный цех по производству детской и женской одежды. Предпринимательница незаконно занимала три помещения после расторжения договора аренды в нежилом здании на Кузнечной, 34 А.

- Жительница Екатеринбурга арендовала помещение, однако после расторжения договора аренды добровольно освободить их не пожелала. Представители арендодателя Федерального государственного унитарного предприятия «Экран», обратились в суд, который удовлетворил предъявленный иск и обязал гражданку освободить нежилые помещения, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Решение суда предпринимательницу также никак не убедило покинуть помещение. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 6 тысяч рублей. Только после этого женщина решила закрыть цех.

Освобожденное помещение передали в Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Свердловской области.

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