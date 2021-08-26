В Екатеринбурге прошел долгожданный дождь

Дождь длился всего несколько минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня утром, 26 августа, прошел долгожданный дождь. Не смотря на то, что он шел всего несколько минут, в городе сразу стало свежее и прохладней. Небо пока все также затянуто, поэтому если вы еще не вышли из дома, захватите зонтик - дождик может пройти еще не один раз.

- На территорию Свердловской области вступил атмосферный фронт. В течение ближайших суток он опустится к южным границам нашей области, а 27 августа пересечет территорию Южного Урала. Пройдут кратковременные дожди, - рассказывают в Уральском гидрометцентре.

Напомним, что помимо осадков синоптики также обещали похолодание на 15 градусов. Снижаться температура воздуха начнет с сегодняшнего дня.

В четверг, 26 августа, в городе будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов.

В пятницу, 27 августа, синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не будет. Ночью похолодает до +11 - +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19 - +21 градуса.

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