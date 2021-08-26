На Урале назначили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ

На торжественной церемонии присутствовал заместитель полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе/Фото: пресс-служба Росгвардии

В Екатеринбурге главнокомандующего войсками Росгвардии Игорь Ильяш вручил личный штандарт командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковнику Олегу Козлову. Штандарт является символом ответственности должностного лица за выполнение поставленных задач.

На торжественной церемонии присутствовал заместитель полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда. Он отметил, что Олегу Козлову будут помогать боевой опыт, профессиональные качества, энергия и компетентность Героя России – сообщили рассказали в пресс-службе Уральского округа войск Россгвардии.

Предшественник Козлова, Александр Попов, переведен в Москву для командования Центральным округом войск Росгвардии.