На Урале 16-летний подросток вынес из пожара младшую сестру и брата

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники следственного комитета вручили почетную грамоту и памятные сувениры 16-летнему Николаю Подчиненову, который, рискуя собственной жизнью, спас из пожара свою пятилетнюю сестру и десятилетнего брата.

Пожар произошел в частном секторе. Когда подросток заметил, что их дом окутало пламя, он без раздумий вбежал в горящее здание и вынес детей. Благодаря его быстрым и грамотным действиям, его младшие родственники не пострадали.

- Такие поступки вызывают большое уважение и благодарность у каждого жителя нашей страны. Неравнодушие к чужой беде, стремление помочь в трудной ситуации – вот те качества, которые мы должны воспитывать в нашем подрастающем поколении, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Сотрудникам ведомства осталось только поблагодарить отважного парня, благодаря которому были спасены две детские жизни.