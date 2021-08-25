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Общество25 августа 2021 15:16

В центре Екатеринбурга установят еще несколько знаков «Остановка запрещена»

Они появятся на участке от проспекта Ленина до дома № 7 на улице 8 Марта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ранее горожане неоднократно обращались в администрацию

Ранее горожане неоднократно обращались в администрацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по многочисленным просьбам местных жителей на двух улицах города установят новые предупреждающие знаки о запрете остановки. Ранее горожане неоднократно обращались в администрацию, чтобы увеличить пропускную способность транспорта на оживленных участках.

- Специалисты учли мнение граждан. С этой целью будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на внутриквартальном проезде от проспекта Ленина до дома № 7 на улице 8 Марта, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В городском комитете по транспорту напоминают, что совсем скоро нововведения вступят в силу, поэтому необходимо внимательно соблюдать правила дорожного движения. Также карта всех действующих перекрытий для автомобилистов и пешеходов размещена на официальном портале уральской столицы.