В Нижнем Тагиле пропал сотрудник реабилитационного центра для зависимых

В родном поселке Ивана Беляева не видели. Фото: сайт ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле пропал 27-летний Иван Беляев, который занимался работой реабилитационного центра для зависимых. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Беляев проживает то на территории центра, то в доме на улице Кузнецкого, 25. При этом он является уроженцем поселка Березенский Челябинской области.

- По имеющимся данным, 12 августа мужчина по делам центра выехал в Дзержинский район, позже звонил коллегам, сообщив, что выехал и будет минут через 40 на месте, - говорится в сообщении.

Беляев так и не появился в реабилитационном центре. На связь с того дня он не выходил. Полицейские связались с родственниками мужчины в Челябинской области. Однако в родном поселке его не видели.

Пропавший был камуфлированной ветровке зеленого цвета, синих джинсах и черных кроссовках. Его рост составляет 160-165 сантиметров, телосложение – худощавое.

Полиция просит всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего мужчины, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-68-02, либо в группу розыска (3435) 97-68-59.

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