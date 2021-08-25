Часть Серова осталась без света после грозы

Часть города поле грозы осталась без света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Природные стихии будоражат Свердловскую область в августе 2021 года: под Екатеринбургом горят леса, а на севере региона после грозы в ночь на 25 августа часть жителей города Серов остались без электроснабжения.

Свет пропал в Новом и Старом поселках, на правом берегу реки Каквы и на Медянке. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Электроэнергия в домах горожан появилась только к обеду среды. В некоторых домах, по словам серовчан, электричество работает с перебоями.

Отметим, что непогоду в виде гроз с градом синоптики обещали в отдельных районах Свердловской области 24 и 25 августа. В это время под Ревдой и Камышловом продолжают бушевать лесные пожары.