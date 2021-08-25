В Нижнем Тагиле 16 семей переселят из аварийного жилья

Новое жилье в Нижнем Тагиле до конца года получат больше 330 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из городского бюджета Нижнего Тагила выделят 28 миллионов рублей для покупки квартир, которые передадут переселенцам из аварийного жилья. Всего будет приобретено 16 однокомнатных и двухкомнатных квартир в новостройках.

Общая площадь квартир, которые могут располагаться на любых этажах, кроме цокольного, подвального, мансардного и технического, должна составлять не менее 543,6 квадратных метров.

В квартирах должны быть установлены приборы учета расхода электроэнергии и водоснабжения. В помещениях должны быть установлены стеклопакеты, сантехника, включая ванную и унитаз, а также двери. Также в квартирах должна быть чистовая отделка.

Квартиры должны быть переданы мэрии в течение пяти дней после заключения контракта. Об этом пишет TagilCity.ru. Заявки от подрядчиков принимаются до 8 сентября 2021 года.

Всего в 2021 года на переселение граждан из ветхого жилья в Нижнем Тагиле выделено 200 миллионов рублей. Новые квартиры до 1 января 2022 года получат больше 330 человек.