Синоптики и спасатели предупреждают о грозах, очень сильных дождях, ливнях и градах в области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области действуют сразу три предупреждения от МЧС: высокая и чрезвычайная пожароопасность, аномальная жара и грозы. Об этом сообщает нас воем сайте Уралгидрометцентр.

С 25 по 28 августа в регионе сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класса. При этом 25 августа в Свердловской области будет аномальная жара. Местами температура будет достигать +36… +38 °С. Это выше климатической нормы на 7 °С.

Также с 25 по 26 августа синоптики и спасатели предупреждают о грозах, очень сильных дождях, ливнях и градах. Ветер в эти дни может достигать 25 метров в секунду.

Кроме того Уралгидрометцентр предупреждает, что с 23 до 26 августа на территории области будут неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в воздухе.

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