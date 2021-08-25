Синоптики и спасатели предупреждают о грозах, очень сильных дождях, ливнях и градах в области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области действуют сразу три предупреждения от МЧС: высокая и чрезвычайная пожароопасность, аномальная жара и грозы. Об этом сообщает нас воем сайте Уралгидрометцентр.
С 25 по 28 августа в регионе сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класса. При этом 25 августа в Свердловской области будет аномальная жара. Местами температура будет достигать +36… +38 °С. Это выше климатической нормы на 7 °С.
Также с 25 по 26 августа синоптики и спасатели предупреждают о грозах, очень сильных дождях, ливнях и градах. Ветер в эти дни может достигать 25 метров в секунду.
Кроме того Уралгидрометцентр предупреждает, что с 23 до 26 августа на территории области будут неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в воздухе.
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