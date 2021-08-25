В Екатеринбурге больница №14 получила оборудование стоимостью почти миллион рублей

Новое оборудование уже привезли в больницу Фото: facebook.com/aleksey.vikharev.ekb
В Екатеринбурге больница №14 получила устройство для обеззараживания медицинского оборудования. Его купил депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев.
- Второй год помогаю больнице № 14. Начал с продуктов и воды для медперсонала, затем по просьбе врачей покупал кресла-коляски, медицинские банкетки, пульсоксиметры. В рамках моего шефства над больницей выяснил, что врачам необходимо. Одно из пожеланий - паровой стерилизатор, - написал народный избранник.
Он также отметил, что оборудование стоило около миллиона рублей. Сегодня стерилизатор уже передан больнице.
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