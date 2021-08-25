К 1 сентября в Екатеринбург из Амстердама прилетели 80 тонн цветов

Самолет привез розы, герберы, тюльпаны и хризантемы. Фото: Instagram аэропорта Кольцово

Утром 25 августа в Кольцово приземлился самолет с 80 тоннами цветов к 1 сентября. Об этом сообщает аэропорт на своей странице в Instagram.

- Сегодня мы встретили Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo, - говорится в сообщении.

Цветы уже сегодня начнут развозить по Екатеринбургу и ближайшим городам. Фото: Instagram аэропорта Кольцово

Самолет прилетел из Амстердама и привез розы, герберы, тюльпаны и хризантемы. Эти цветы уже сегодня начнут развозить по Екатеринбургу и ближайшим городам.

Пресс-служба аэропорта отмечает, что это не последний «цветочный рейс». Еще один авиалайнер с похожей партией ожидается накануне 1 сентября.