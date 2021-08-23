В Реже мужчина получил 16 лет тюрьмы за убийство незнакомца на улице

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Реже 29-летнего местного жителя осудили за убийство незнакомца на улице. Все случилось 8 ноября прошлого года. Тогда уралец, будучи нетрезвым, на парковке одного из домов заметил 38-летнего мужчину и задумал его убийство без всякой причины. Он неожиданно подошел к потерпевшему, повалил своего оппонента на землю и начал жестоко избивать его.

- После произошедшего пострадавший на вызванной очевидцами автомашине «скорой помощи» был госпитализирован в больницу, однако причиненные ему травмы оказались не совместимыми с жизнью, впоследствии потерпевший скончался в больнице, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Свою вину мужчина признал лишь частично, экспертиза показала, что он полностью вменяем, а потому способен нести ответственность по статье «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Суд приговорил его к 16 года в колонии строгого режима.