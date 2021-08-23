В Екатеринбурге школьник во время сочинения на ЕГЭ рассказал, как его растлевал собственный дядя

Подросток долгие годы никому не говорил о случившемся Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге студент первого курса одного из уральских вузов рассказал о сексуальном насилии, которому подвергался в детстве. Причем сделал он это во время написания сочинения по литературе, когда учился в одиннадцатом классе.

Шокирующими откровениями Петр (имя изменено. – Прим. Ред.), которому в начале мая исполнилось 18 лет, поделился с педагогами во время сдачи ЕГЭ. Это произошло в конце 2021-го учебного года. Сочинение передали в департамент образования Екатеринбурга, а оттуда в правоохранительные органы.

- В своем сочинении юноша рассказал, что в детстве он жил с родителями в четырехкомнатной квартире на Ботанике. Там же проживал его дядя, которому в настоящее время 33 года. По словам юноши, когда ему было около 7-8 лет, старший родственник неоднократно заводил его к себе в комнату. Там он совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Насилие прекратилось в 2012-м году, когда родители Петра развелись, и он с мамой переехал на ЖБИ. О произошедшем парень никому и никогда не говорил, но по какой-то причине решил поведать о случившемся в своем сочинении.

Из полиции материалы проверки направили в СК. По факту произошедшего проводится проверка.