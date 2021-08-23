Под Нижним Тагилом скончался экс-директор УВЗ

Николай Малых болел коронавирусом. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в возрасте 73 лет скончался бывший директор «Уралвагонзавода» Николай Малых, который болел коронавирусом.

По данным источника издания TagilCity.ru, Николай Малых, узнав о диагнозе, решил отказаться от госпитализации в Центральную городскую больницу Нижнего Тагила и перенести болезнь дома.

Николай Александрович Малых устроился на «Уралвагонзавод» в 1966 году слесарем –инструментальщиком, через несколько лет стал секретарем партийного комитета завода.

Должность генерального директора завода Малых занимал с 1997 по 2009 год. Николай Малых был Почетным гражданином Свердловской области.