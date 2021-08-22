В Нижнем Тагиле заводчанин стал уголовником из-за поддельных купюр

Всего на счету подельников 12 преступных эпизодов. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В Нижнем Тагиле будут судить 29-летнего заводчанина, который зарабатывал благодаря поддельным купюрам. В конце прошлого года он купил 20 банкнот номиналом в пять тысяч рублей. Вместе со своей знакомой он покупал на них продукты и спиртное.

- Обвиняемым удалось сделать несколько удачных визитов в магазины, после чего они встретились с продавцом, который при предъявлении купюры крупного номинала воспользовалась прибором для проверки банкнот, выявил признаки подделки и немедленно вызвал сотрудников полиции, - сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Всего на счету подельников 12 преступных эпизодов. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Заводчанину грозит до 8 лет лишения свободы.