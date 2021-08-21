На Свердловскую область в воскресенье обрушится дождь, гроза и сильный ветер

Во время ливня и грозы лучше не выходить из дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальную жару в Свердловской области в грядущее воскресенье разнообразят кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупреждают синоптики и МЧС.

- При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Не прикасаться к оборванным проводам.

Во время грозы лучше плотно закрыть окна и дымоходы, а также отсоединить от источников питания электроприборы. У окон и печей, а также на крыше и чердаке лучше не сидеть и по телефону не разговаривать.

- Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них, - добавляют в МЧС. - Металлические предметы надо отнести на несколько метров от лагеря.