В Академическом спасли девушку, едва не выпавшую с балкона

Девушку в опасном положении заметили прохожие. Фото: instagram.com/uk_akademicheskiy/

Интернет облетели кадры, как в Академическом микрорайоне в Екатеринбурге группа спасателей не дала погибнуть девушке, сидевшей на балконе. Ее силуэт на 13 этаже заметили прохожие.

- В группу быстрого реагирования позвонили очевидцы, - сообщается в УК Академический в Instagram. - Группа вышла на адрес, но стало понятно, что нужна помощь психологов и спасателей, которые знают, как действовать в экстренной ситуации.

Сам процесс спасения попал на запись одной из камер. На ней видно, как мужчины подходят сзади к девушке, сидящей на балконе и, схватив ее, спускают на пол, подальше от опасного края.