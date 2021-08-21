В Екатеринбурге активизировались мошенники, обманывающие пенсионеров по телефону

Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга предупреждает: в столице Урала мошенники стали часто обманывать пенсионеров. Чаще всего они действуют по так называемой схеме «сын попал в ДТП» - звонят пожилым людям и, представляясь их близкими, попавшими в беду, просят перевести деньги.

- С начала августа в Екатеринбурге зафиксировано пять случаев мошенничества, совершенных по схожему сценарию, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Голос в трубке звучал неразборчиво и быстро, однако у жертвы создавалось впечатление, что это говорит близкий человек. Далее в разговор вступал мужчина, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал, что сын или дочь пенсионера совершили ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы избежать привлечения родственника к ответственности звонивший предлагал заплатить крупную сумму денег.

Как правило, мошенники требовали заплатить им около миллиона рублей, или меньшую, если у пенсионера не было таких средств. За деньгами к доме жертвы приезжал курьер. Самый крайний такой случай произошел в Ленинском районе. У 81-летней женщины мошенники похитили 580 тысяч рублей. Злоумышленники убедили ее, что супруга ее брата якобы сбила женщину.

- На минувшей неделе возобновились и факты обмана граждан мошенниками, которые представляются дальними родственниками, - добавляют в ведомстве. - Такие злоумышленники находят своих жертв на улице и, втираясь в доверие, просят взаймы крупную сумму. Деньги им якобы необходимы для выкупа партии товара, задержанной на таможне. «Родственники» обещают завтра же вернуть долг, однако, получив деньги, более никогда не появляются.