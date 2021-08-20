В Нижнем Тагиле началось возведение нового въездного знака за 10,5 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле началось строительство нового въездного знака «Город трудовой доблести»/Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов демонтировали старый въездной знак. Здесь началось строительство нового въездного знака «Город трудовой доблести». Его планируют возвести к концу ноября 2021 года, а до конца сентября планируется завершить бетонирование основания и монтаж гранита .

- В настоящее время работники приступили к устройству фундамента. Проектировщики нашли грамотные инженерные решения, чтобы монументальный объект был архитектурно сбалансированным и прочным. По предварительным данным, нагрузка на фундамент будет составлять более 20 тонн, - рассказал главный инженер службы заказчика городского хозяйства Сергей Гладышев.

На строительство въездного знака городские власти Нижнего Тагила потратят 10,5 миллионов рублей. Его строительством занимается компания из Тюмени.

Напомним, что 2 июля 2020 года звание «Город трудовой доблести» Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Нижнему Тагилу и Екатеринбургу.