В Свердловской области выбрали лучших медработников детских садов и школ

В Свердловской области завешался I областной конкурс «Народное признание» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области завешался I областной конкурс «Народное признание». Мероприятие провели в рамках Года медицинского работника, который объявили в 2021 году на территории региона. Оно было организовано министерством здравоохранения Свердловской области и Свердловским областным колледжем при поддержки министерства образования молодежной политики.

В конкурсе приняли участие 27 медицинских работников из 13 образовательных учреждений Екатеринбурга, Ирбита, Артемовского, Каменска Уральского, Серова, Сухого Лога, Ревды, ЗАТО «Свободный», Режа и Камышлова. Из них шесть номинантов, которые заняли с первого по третье места.

Всех участников, кто боролся за победу, оценивала специальная комиссия, которая ознакомилась с портфолио каждого медработника. Также медицинских работников, путем анкетирования, выбирали родители школьников и воспитанников детских садов и учащиеся от 10 до 17 лет. Всего было заполнено 9 тысяч анкет. Сообщили в департаменте информационной политике Свердловской области.

Первое место поделили между собой медсестра детского сада №44 Сухого Лога Наталья Маслова и фельдшер средней образовательной школы №15 Серова Светлана Лосева, а призовые места достались специалистам Детской городской клинической больницы №11, Сухоложской районной больницы и Серовской городской больницы.