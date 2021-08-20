На Урале сотрудники Росгвардии проверили охотничьи угодья

Были выявлены четверо граждан, не имеющих разрешение на право охоты/Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники СОБР регионального Управления Росгвардии совместно с инспекторами регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира проверили охотничьи угодья. Они проверяли, законно ли владеют охотники огнестрельным оружием и есть ли у них разрешение на право охоты.

- Совместные рейды были организованы в связи с открытием охоты на водоплавающую дичь и как следствие массовым выездам охотничьи угодья, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

В ходе рейда на территории Кировоградского общества охотников и рыболовов у четверых граждан не было разрешения на охоту. Их привлекли к административной ответственности. Чтобы предотвратить противоправный отстрел дичи, оружие у нарушителей изъяли и передали в органы внутренних дел.