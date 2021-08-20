В Краснотурьинске парень поджег своего товарища для ролика в TikTok

Фото: паблик Вконтакте «Краснотурьинск LIVE»

В Краснотурьинске подростки подожгли своего товарища для ролика в TikTok. Чтобы стать популярным в социальных сетях, парень не придумал ничего лучше, как поджечь себя и прыгнуть в воду. Помощи он попросил у своих друзей. Об этом пишет паблик Вконтакте «Краснотурьинск LIVE».

- На днях у городского пруда заметили «горящего» парня, который прыгает в воду. Как оказалось, молодой человек снимал пранк, надеясь стать популярным, - сообщают очевидцы.

Подготовка к съемкам попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как парня, одетого в спортивные штаны и толстовку, обливают жидкостью для розжига, после чего подносят зажигалку, из-за чего оджеда моментально вспыхивает. К счастью, автор ролика не пострадал, хотя все могло кончиться плачевно.