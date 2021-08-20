На Урале будут судить мужчину, закопавшего заживо своего должника

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Краснотурьинске будут 26-летнего мужчина, который закопал своего знакомого из-за долга в 500 рублей. История произошла еще в июле 2016 года, тогда мужчина вместе со своим подельником похитили молодого человека и вывезли в лес в районе поселка Сосновка. Они заставили свою жертву копать себе яму, при этом они избивали парня руками, ногами и деревянной дубинкой.

Понимая, что их должник может сообщить о похищении в полицию, злоумышленники засыпали потерпевшего землей, перекрыв доступ воздуха, из-за чего он скончался.

- О безвестном исчезновении молодого человека правоохранителям стало известно не сразу. Тем не менее, сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось тщательно изучить личность пропавшего, круг его общения, установить, чем он занимался и с кем встречался в последние дни, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Уголовное дело по статьям за похищение по предварительному сговору и убийство передали в суд. Обвиняемому грозит пожизненный срок, его соучастник ответственности избежит, так как он умер до разбирательства.