Свердловский полигон примет военно-технический форум «Армия-2021»

На полигоне представят 15 тематических экспозиций военной техники. Фото: пресс-служба ЦВО

На полигоне «Свердловский» с 26 по 28 августа проведут военно-технический форум «Армия-2021». Ежедневно здесь будут демонстрировать выступления военнослужащих, роты почетного караула и спортсменов-парашютистов. Особенностью форума станет реконструкция боевого эпизодов Ясско-Кишинёвской операции Великой Отечественной войны, а также воссоздание партизанской деревни.

В рамках форума пройдет динамический показ боевых возможностей соединений и воинских частей Центрального военного округа, будет разыгран эпизод захвата населенного пункта.

Фото: пресс-служба ЦВО

На полигоне представят 15 тематических экспозиций военной техники, всего же на показ выйдут порядка 150 образцов современных и исторических машин. Среди новинок командирский танк Т-90АК, зенитный ракетный комплекс С-400, крупнейший транспортный вертолет Ми-26 и другие уникальные образцы.

Каждый зритель форума сможет почувствовать себя связистом и пройти начальный курс обучения азбуке Морзе и работы на телеграфном ключе. Для детей будет организована игровая площадка, а любители спорта смогут сдать нормативы ГТО. Все мероприятия будут проведут с соблюдением мер безопасности в пандемию.