Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+32.5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм20 августа 2021 14:14

Из Екатеринбурга запустят чартерные перелеты в Доминикану

Летная программа должна начаться 2 октября
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чартеры хотят запустить со 2 октября 2021 года

Чартеры хотят запустить со 2 октября 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания ANEX Tour этой осенью намерена запустить чартерные перелеты в Доминикану из четырех российских городов, в число которых попал Екатеринбург. Сейчас туры на базе чартеров продаются только из Москвы.

Летная программа из Екатеринбурга должна стартовать 2 октября 2021 года. Рейсы будут выполняться два раза за 11 ночей. Об этом сообщает российская Ассоциация туроператоров.

Напомним, что оперативный штаб разрешил выполнение чартеров и регулярных перелетов из России в Доминикану с 27 августа. Для путешествия в эту стране россиянам не нужна виза, туристы не должны сдавать ПЦР-тест ни в России, ни в принимающей стране.