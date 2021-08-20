Из Екатеринбурга запустят чартерные перелеты в Доминикану

Чартеры хотят запустить со 2 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания ANEX Tour этой осенью намерена запустить чартерные перелеты в Доминикану из четырех российских городов, в число которых попал Екатеринбург. Сейчас туры на базе чартеров продаются только из Москвы.

Летная программа из Екатеринбурга должна стартовать 2 октября 2021 года. Рейсы будут выполняться два раза за 11 ночей. Об этом сообщает российская Ассоциация туроператоров.

Напомним, что оперативный штаб разрешил выполнение чартеров и регулярных перелетов из России в Доминикану с 27 августа. Для путешествия в эту стране россиянам не нужна виза, туристы не должны сдавать ПЦР-тест ни в России, ни в принимающей стране.