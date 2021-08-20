В выходные полиция Екатеринбурга начнет охоту на шашлычников

Любители жарить мясо на природе рискуют получить штраф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие выходные полиция вместе с городским и областным лесничествами начнут профилактические рейды в лесах на территории Екатеринбурга.

- Проведение мероприятий обосновано жаркими погодными условиями, ожидающимися в выходные, а также безответственным отношением некоторых граждан к соблюдению противопожарных норм, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Оштрафованными рискуют оказаться любители пожарить шашлыки на мангале, а также те, кто будет употреблять алкоголь в парках.

Также, согласно противопожарным нормам, запрещено жечь хворост, сухую траву и другие горючие материалы.

Полиция напоминает, что за нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Уральцы рискуют получить штраф в размере от полутора до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

- Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, - уточнили в полиции.

Рейды, которые пройдут 21 и 22 августа, будут организованы в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке имени Лесоводов России. Полиция напоминает граждан об ответственности и просит соблюдать правила пожарной безопасности.