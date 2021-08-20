В Екатеринбурге у Главпочтамта перевернулся Volkswagen

От удара иномарка перевернулась. Фото: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в 10 часов утра, 20 августа, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина произошло серьезное ДТП с участием Volkswagen и отечественного «ВАЗа». За рулем обоих автомобилей находились женщины.

Как выяснилось, 30-летняя водитель иномарки со стажем вождения 11 лет ехала от Карла Либкнехта и начала поворачивать с Ленина на Пушкина, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего в Volkswagen на большой скорости влетел «ВАЗ» 13-й модели. После этого иномарка перевернулась на бок.

на место ДТП выезжали спецслужбы. Фото: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу

25-летняя водитель со стажем вождения 4 года отечественной легковушки в момент аварии передвигалась на зеленый свет светофора.

- В аварии никто не пострадал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, попросив водителей быть особенно внимательными при пересечении перекрестков.