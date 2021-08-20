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Общество20 августа 2021 7:24

Мэр Екатеринбурга откроет школу № 25, на капремонт которой потратили 230 миллионов рублей

Ремонтировать образовательное учреждение начали в 2020 году
Екатерина САЛТЫКОВАЕкатерина САЛТЫКОВА
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверит, как отремонтировали школу №25 в пос. Широкая речка

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверит, как отремонтировали школу №25 в пос. Широкая речка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверит, как отремонтировали школу №25 в пос. Широкая речка. Капремонт в образовательном учреждении начался еще в марте 2020 года. Сейчас у учащихся появится возможность заниматься в обновленных кабинетах, оснащенных современным оборудованием и техникой. Например, в компьютерном кабинете ребята смогут заниматься робототехникой - для этого созданы все условия, также там есть 3D-сканер и профессиональный 3D-принтер.

- Школа рассчитана на 460 мест для обучающихся 1-ых-4-ых классов в одну смену. Общие затраты по объекту 230 млн. 317 тысяч рублей, - рассказывают в администрации Екатеринбурга.

В здании расположено 16 кабинетов начальной школы. На первом этаже размещаются медицинский блок, пищеблок и обеденный зал. Современная библиотека оборудована автоматизированной информационно-библиотечной системой и оснащена мобильными компьютерами.

Во время капремонта была облагорожена и территория вокруг школы. Теперь там есть площадки для отдыха и занятий спортом.