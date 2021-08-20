На доме, где жил архитектор Бабыкин, проектировавший Театр оперы и балета и УПИ появится мемориальная табличка

Константин Бабыкин преподавал в УПИ. Фото: "Мемориал Романовых"

На доме по адресу ул. Красноармейская,8 в Екатеринбурге 21 августа появится мемориально-информационная доска. Дело в том, что в этом доме жил прославленный архитектор уральской столицы Константин Бабыкин. В числе его творений - здание Свердловской филармонии, Театр оперы и балета, УПИ, Музей ИЗО, Товарная биржа (Пассаж), Дворец культуры железнодорожников и многие другие. Инициировали это мероприятие благотворительный фонд «Мемориал Романовых».

Проекты Константина Бабыкина Фото: Журнал ТАТLIN

Константин Бабыкин родился 12 сентября 1880 года в селе Архангельском (Пермская губерния). Окончил политехнический институт в Киеве по специальности «Гражданское и промышленное искусство». В Екатеринбург переехал из Перми. Свой путь начинал, работая на железной дороге в должности инженера-архитектора. Тогда же спроектировал несколько зданий для железной дороги. Скончался Константин Бабыкин14 ноября 1960 года. Похоронен на Ивановском кладбище.