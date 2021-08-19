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Общество19 августа 2021 23:49

Дебютный фильм уральского режиссера будет представлен в конкурсной программе «Кинотавра»

Картина «Хорошая девочка Лида» представлена в номинации «Короткий метр»
Алена ЗАХАРОВА
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Дебютная короткометражная картина Антона Елисеева «Хорошая девочка Лида» представлена в номинации «Короткий метр»

Дебютная короткометражная картина Антона Елисеева «Хорошая девочка Лида» представлена в номинации «Короткий метр»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью в Сочи состоится 32-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Экспертное жюри конкурса отобрало 20 лучших картин из 500 заявок. В двадцатку лучших попала дебютная короткометражная картина Антона Елисеева «Хорошая девочка Лида» . Фильм будет представлен в номинации «Короткий метр».

- Года полтора назад попросил студентов-режиссеров снять фильм «на коленке», без бюджета, на телефон. Антон Елисеев снял такой фильм по пьесе Козырчикова и позвал моих актеров – Владислава Мелихова и Викторию Лемешенко, – рассказал Николай Коляда в своих социальных сетях.

Фильм создали в рамках учебного задания, которое дал известных драматург Николай Коляда своим студентам. Пьесу, по которой Антон Елисеев снял свою дебютную картину, написал студент Екатеринбургского государственного театрального института и Коляды, - Роман Козырчиков.