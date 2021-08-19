Екатеринбург на втором месте по количеству блогеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял второе место по количеству людей, которые ведут блог профессионально. Это выяснили агентство Research Me и платформа Perfluence, которые провели совместное исследование российского рынка блогеров. Они составили топ-10 городов с самым большим числом блогеров.

Первое место предсказуемо заняла Москва. В столице России проживет – 26% людей, которые профессионально ведут свои страницы в социальных сетях, получая за это гонорар. Екатеринбург заметно отстает, но тем не менее, - второй. Здесь живет 9% блогеров. В Санкт–Петербурге, который занимает третью позицию рейтинга – 6%. В десятке городов также оказались Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Казань и Ростов-на-Дону.

Исследователи выяснили, что возраст россиян, которые активно ведут блоги в основном от 25 до 34 лет, их 35%. Не отстает поколение людей в возрасте чуть постарше – от 35 до 44 лет – 25%.

Также аналитики определили самые популярные социальные сети и площадки по продвижению блога. Первое место занял Instagram. Его предпочитают 42% респондентов, считая самым перспективным для привлечения аудитории. TikTok с 30% занял вторую строчку рейтинга. У YouTube с 19%. Самым непопулярным оказался Twitter, за него отдали голос 9% из числа проголосовавших .