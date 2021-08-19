Жительница Нижнего Тагила плеснула бензин в печь и попала в больницу

Женщина попала в больницу с ожогами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионерка из Нижнего Тагила попала с ожогами в больницу после того, как неумело попыталась растопить печь-буржуйку на собственной даче в пригороде.

18 августа около 15 часов сообщение о пожаре в сарае у дачного дома поступило на пульт дежурного МЧС. На место ЧП выехали семь спасателей и две единицы техники. На площади в 10 «квадратов» горел сарай. Огонь успели потушить до приезда пожарных. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Оказалось, что жительница Нижнего Тагила прибыла в сад и пыталась разжечь печь, плеснув в нее бензин. Часть жидкости попала на одежду, после чего загорелась, после чего загорелся сарай.

Женщина попала в больницу с ожогами.