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Недвижимость19 августа 2021 6:03

Мишустин даст Екатеринбургу 10 миллиардов рублей на новый кампус УрФУ

Проект премьеру показали на выставке «Иннопром 2021»
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Михаил Мишустин принял решение профинансировать проект кампуса в Екатеринбурге

Михаил Мишустин принял решение профинансировать проект кампуса в Екатеринбурге

Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральное правительство выделит Екатеринбургу 10 миллиардов рублей на строительство нового кампуса Уральского федерального университета.

Всего в кабмин было подано 27 заявок с проектами кампусов из 22 российских регионов, из которых в итоге отобрали 8. Они готовы к реализации уже в 2021 году. В их число попала и заявка из Екатеринбурга.

- Отбор проводился в соответствии с критериями, утвержденными Минобрнауки. Это и интеграция в городскую среду, и обеспечение потребности в проживании 2,5 тысячи человек, и участие вузов в программу «Приоритет 2030», - отмечено в релизе. Там же указано, что важным фактором стало софинансирование проекта из различных источников, включая привлечение частных инвестиций.

Проект кампуса в Екатеринбурге презентовали премьер-министру России Михаилу Мишустину в июле 2021 года на промышленной выставке «Иннопром». Кампус поострят на базе Деревни Универсиады, которая пройдет в уральской столице через два года.