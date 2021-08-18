Автобусы Екатеринбург-Березовский больше не будут ездить по улице Малышева

Автобусы №111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 150 и 166 больше не поедут по Малышева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге раньше намеченного срока открыли движение по мосту на улице Блюхера. В связи с этим междугородние автобусы, которые следовали по маршруту Екатеринбург – Березовский возвращаются к прежней схеме движения – через Блюхеровский мост.

В период пока мост был закрыт на реконструкцию автобусы следовали по Егоршинскому подходу, заезжали на Малышевский мост, а затем ехали по Малышева до Мира. Это создавало определенные неудобства, потому что пассажирам приходилось стоять в огромных пробках.

- Автобусы №111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 150 и 166 больше не поедут по Малышева. Общественный транспорт вернётся на привычный маршрут через Блюхера – сообщили в пресс-службе администрации Березовского.

Напомним, что мост на улице Блюхера закрыли на реконструкцию 1 мая 2021 года. Работы планировали завершить к 31 августа – официальной дате открытия, но опередили сроки и 17 августа по обновленному мосту поехал транспорт.