На Урале «зэчки» сняли мультик про «Колобка»: «Это кто тут катится, ароматом пышет?»

В основу мультика была положена традиционная история. Фото: пресс-служба ГУФСИН

На Урале заключенные ИК-16 в Краснотурьинске сняли анимационный короткометражный мультфильм «Колобок». По словам пресс-службы свердловского ГУФСИН, он был выполнен в лучших традициях «в лучших советской мультипликации».

В основу мультика была положена русская народная сказка.

- Только в новой версии, концовка принципиально отличается от оригинала – после долгих странствий главный герой целым и невредимым возвращается домой, - уточнили в ГУФСИН.

Всех персонажей мультфильма осужденные женщины слепили из пластилина. Также они написали собственные стихи и озвучили персонажей. Вот монолог волка, когда он встречает колобка.

- Это кто тут катится, ароматом пышет? Я хозяин здесь всего, ты про волка слышал? Это, кстати, ни к чему, прыгай просто в рот, я такую вкусноту не ел четвертый год, - заявил волк главному герою сказки.

Идея создания пластилиновой истории пришла к заключенным в преддверии Международного дня анимации.