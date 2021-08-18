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Общество18 августа 2021 11:28

В Нижнем Тагиле компания задолжала 72 сотрудникам 1,2 миллиона

В ситуацию вмешалась прокуратура
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Деньги сотрудникам после вмешательства прокуратуры выплатили

Деньги сотрудникам после вмешательства прокуратуры выплатили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле в мае 2021 года задолжала 72 сотрудникам заработную плату на общую сумму 1,2 миллиона рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура.

После проверки, проведенной специалистами надзорного ведомства, оказалось, что права трудящихся действительно были нарушены. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

По итогам проверки директора компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Долги по заработной плате на данный момент полностью погашены.