В Нижнем Тагиле компания задолжала 72 сотрудникам 1,2 миллиона

Деньги сотрудникам после вмешательства прокуратуры выплатили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле в мае 2021 года задолжала 72 сотрудникам заработную плату на общую сумму 1,2 миллиона рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура.

После проверки, проведенной специалистами надзорного ведомства, оказалось, что права трудящихся действительно были нарушены. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

По итогам проверки директора компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Долги по заработной плате на данный момент полностью погашены.