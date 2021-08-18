Из Кольцово в Турцию начнет летать лоукостер

Осуществлять рейсы будет авиакомпания «Победа» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью начнет летать лоукостер. Так называют дешевые авиарейсы.

- Рейсы лоукостера на турецкий курорт запланированы с 1 сентября четыре раза в неделю, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Осуществлять их будет авиакомпания «Победа». Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолете Boeing-737. Борт способен вмещать до 189 пассажиров.

Из екатеринбургского аэропорта пассажиры будут вылетать в 07:30 по местному времени, в Антальи они будут приземляться в 11:00. Продолжительность полета составит четыре с половиной часа.