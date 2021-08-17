В Екатеринбурге 36-летний мужчина украл 300 тысяч у пожилого отца

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 36-летний мужчина украл 300 тысяч рублей у своего 71-летнего отца. Пенсионер обратился в полицию и рассказал, что с его карты пропали все сбережения. Ранее он вернулся с дачи вместе со своей женой и заметил, что из квартиры пропала карточка, на которой и хранились накопления. Как оказалось, «пластик» забрал его собственный сын.

- Еще через день сын попросил у мужчины телефон, чтобы позвонить, вышел на улицу, затем сел в машину и уехал вместе с гаджетом. Пенсионер позвонил в банк и попросил заблокировать его счет. Однако ему сообщили, что деньги с его депозита уже переведены на расчетный счет, - рассказали в УМВД России по Свердловской области.

После того, как нерадивый родственник перестал выходить на связь, мужчина написал заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета в крупном размере». Подозреваемого задержали, ему грозит до шести лет тюрьмы.