Междугородняя «Ласточка» из Нижнего Тагила до Кольцово будет делать две остановки в Екатеринбурге

Напомним, новое направление до аэропорта ввели в апреле этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Междугородние «Ласточки», которые курсируют между Нижним Тагилом и аэропортом Кольцово, будут делать дополнительные остановки в черте Екатеринбурга, поезда будут заезжать на станции Первомайская и Шарташ, что позволит пассажирам осуществлять посадку и высадку в центре города.

Поезда из Нижнего Тагила будут отправляться в 20:23, а прибывать в 22:45, на Первомайской – в 22:23, на Шарташе – в 22:26.

- Аэропорт Кольцово – Нижний Тагил будет отправляться по графику в 02:55. В Нижний Тагил скоростная электричка будет прибывать по графику в 05:17, - сообщили в пресс-службе свердловской железной дороги.

Напомним, новое направление до аэропорта ввели в апреле этого года, рейсы выполняются ежедневно, время в пути составляет 2 часа 22 минуты.